Игорь Тур рассказал, как «литовский стартап» в лице Тихановской пытался получить финансирование США

Такую тему журналист телеканала ОНТ Игорь Тур поднял в рубрике «Будет дополнено».
Видео: ОНТ
– Светлана Тихановская и ее команда в Вильнюсе создавали иллюзию «белорусскости». При этом, никто из них не мог ответить на вопрос, как стыкуется якобы лидер протестов в Минске с финансированием штаба Тихановской из литовского бюджета и контролем со стороны литовских спецслужб, – заявил журналист. – Зачем это Светлане Георгиевне, я понимаю: деньги есть деньги, кто дает – вторично. Но зачем Вильнюсу финансировать беглых безвозмездно? Оказалось, что это такой литовский стартап: раскрутить бренд, вложив в него условно 100 евро, а потом продать за тысячу долларов.
Игорь Тур пояснил, что расследование Белтелерадиокомпании показало суммы «непубличной оферты, которую Вильнюс предложил Вашингтону». Дополнение к нему смотрите в прикрепленном ролике.
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