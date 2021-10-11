Игорь Тур о ситуации вокруг "КП в Беларуси": все должны принять правила игры, которые существуют в Беларуси

Об этом заявил политический обозреватель телеканала ОНТ Игорь Тур в эфире программы "По существу" на СТВ.
– "Комсомолка" и другие издания, являющиеся франшизами или иностранными, должны понять и принять правила игры, которые существуют в Беларуси. Некоторые пытаются неким иным способом подать информацию, показать медиаполю, что не собираются играть по правилам, будут показательно нарушать их, потому что не видят в этом ничего плохого. "Комсомолка", вместо того чтобы защищать своего сотрудника и сказать, что, раз материал вышел у них на портале, значит, это их вина, а к журналисту претензий нет, поступает совершенно по-другому. И все для того, чтобы тот порядок, который есть в Беларуси, как-то был нарушен в угоду так называемых либеральных СМИ, – считает Игорь Тур.
По словам политического обозревателя, "КП в Беларуси" не такая добропорядочная, каковой себя преподносит.
– "Комсомолка в Беларуси" пыталась делать из себя такую белую и пушистую,<...> пока мы не добрались до момента публикации личных сообщений, которые приходили сотрудникам государственных СМИ в августе прошлого года от журналистов "Комсомольской правды". В них были и попытка давления, и призывы к забастовкам. Фамилии всех журналистов, которые этим занимались, есть. Если этот конфликт будет разгораться дальше, опубликовать перечень не составит проблем, – резюмировал Игорь Тур.