Игорь Тур: беглые настолько никому уже не интересны, что их появление на телеканале ОНТ дает больше рекламы, чем негатива

Это в эфире программы "По существу" на СТВ подчеркнул политический обозреватель телеканала ОНТ Игорь Тур.
– Я согласен с тем, что у нас идет информационная война, причем достаточно давно, больше года. Даже если исходить из временных отрезков в полтора-два года, очевидно, что война меняется. Возможно, некоторые ее орудия, которые прекрасно работали в августе–сентябре прошлого года, сейчас работают не так хорошо, даже иногда во вред тем, кто их использует. Мы поняли: беглые настолько никому уже не интересны, что их появление на телеканале ОНТ дает больше рекламы, чем негатива. Соответственно, приняли решение от этого инструмента избавиться, потому что он работает с низким КПД. Важно, чтобы в любой войне свои орудия пересматривали и использовали их максимально эффективно, – обратил внимание Игорь Тур.