Сергеенко: все, кто заигрался в «революцию» здесь и за рубежом, ответят перед законом

Об этом Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко заявил сегодня, комментируя убийство сотрудника КГБ в Минске:

– Вчера в ходе проведения специальных мероприятий по борьбе с терроризмом и экстремизмом при исполнении служебного долга погиб сотрудник Комитета государственной безопасности. Случилась трагедия. Мы скорбим вместе с родными и близкими.





Глава Администрации Президента подчеркнул:

– От лица каждого, кто защищает мир и обеспечивает безопасность граждан, от лица жителей нашей страны, которые несут цветы и зажигают лампады у места работы погибшего и других памятных мест, я обращаюсь к тем, кто перешел красную линию. Предупреждаю вас: собственники магазинов, где, как известно, продаются так называемые боевые листки, пропагандирующие экстремизм, насилие и преступность, злорадствующие, называющие себя журналистами и все те, кто заигрался в «революцию» здесь и за рубежом, – ответите перед законом. Даже не пытайтесь зачищать свои аккаунты в социальных сетях. Все, кто увидел в преступнике сакральную жертву, кто переступил через слезы четырехлетнего ребенка, кто сделал хайп на горе семьи офицера, будут найдены. Сегодня вы показали свое истинное лицо: беспринципное, подлое и аморальное. Вы стали в один ряд с преступниками и их пособниками. Выбор сделан. Этому нет прощения, этому нет оправдания.

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