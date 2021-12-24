С подарками и сладостями: Сергеенко поздравил воспитанников Ждановичской школы-интерната

Одна из самых добрых акций – "Наши дети" – продолжает шагать по стране. Вручить предновогодние подарки детям-инвалидам, сиротам, а также многодетным и малообеспеченным семьям спешат государственные и частные организации, общественные объединения и просто неравнодушные люди. Потому что именно в это волшебное время наши дети ждут чуда и исполнения желаний. Сегодня с подарками к воспитанникам ГУО «Ждановичской специализированной общеобразовательной школы-интерната» приехал Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Здесь высокого гостя встретили по-семейному тепло и провели экскурсию.





В учреждении сейчас живут и проходят реабилитацию 78 мальчиков и девочек с нарушением слуха. Для них здесь созданы все условия - учатся детишки по специальной программе, есть специальная аппаратура для развития речевого дыхания, кабинет коррекционной работы, художественная и швейная мастерские. Кстати, за время работы изостудии картины детей были представлены на площадках библиотеки Янки Купалы, художественной галереи «Университет культуры» во Дворце Республики, а также на выставках в Национальной библиотеке.





- В канун прекрасного как для детей, так и для взрослых праздника, находясь в этой школе, мысленно переносишься в детство, вспоминаешь те годы, когда сам с нетерпением ждал новогоднего чуда, - рассказал Игорь Сергеенко. - Как искал в лесу красивую елку, готовил костюм. У нас были целые соревнования между классами на лучший костюм. А в старших классах и сам участвовал в утренниках в роли Деда Мороза.

Воспитанники учреждения готовились к празднику тщательно – репетировали роли для новогоднего концерта, сами шили костюмы. Педагоги с любовью рассказывают о том, насколько талантливы их подопечные. Они ежегодно принимают участие и часто становятся победителями и лауреатами в соревнованиях, турнирах, выставках, конкурсах, концертах и фестивалях на городском, районном, областном и республиканском уровнях.

- С каким интересом и какой любовью педагоги создают атмосферу праздника! - оценил работу учреждения Игорь Сергеенко. - Здесь нет безразличных учителей. Видно, что они любят свою профессию и своих детей. Все вместе они живут единой семьей. Тем более, что многие из ребят имеют серьезные нарушения слуха. С ними работают сурдоспециалисты.





Специальная школа-интернат является областным ресурсным центром по работе с детьми с нарушением слуха, филиалом кафедры коррекционно-развивающих технологий Института инклюзивного образования БГПУ имени Максима Танка. Поэтому от Администрации Президента детишки получили вчера не только сладкие конфеты, но и целую акустическую систему.

- Я уверен, что она послужит на пользу и дальнейшее развитие детей, - резюмировал Игорь Сергеенко.



































