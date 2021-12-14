Сергеенко о новом руководителе Могилевщины: это достойный выбор для области

Сегодня в Могилеве состоялась сессия Могилевского областного Совета депутатов. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на основании указа Главы государства и по поручению Президента представил депутатам кандидатуру Анатолия Исаченко на утверждение в должности председателя Могилевского облисполкома. Напомним, 13 декабря Президент принял ряд кадровых решений. Два новых губернатора возглавили Витебскую и Могилевскую области – Александр Субботин и Анатолий Исаченко. Тогда же Глава государства заявил, что намерен встретиться с депутатами областных Советов и активами областей и лично представить им новых руководителей областей. Сегодня – очередь Анатолия Исаченко.







– Анатолий Михайлович на Могилевщине человек известный, – отметил Игорь Сергеенко. – Весь его трудовой путь, профессиональное становление как руководителя состоялись именно здесь и связаны с этим регионом. От старшего инженера колхоза «Советская Белоруссия» Горецкого района он поднимался по карьерной лестнице, работая в различных хозяйствах Шкловского района. Затем был назначен руководителем Кировского района, в течение шести лет работал в должности заместителя председателя Могилевского облисполкома по вопросам развития АПК. Впоследствии избирался председателем Могилевского областного Совета депутатов. Управленческий стиль Анатолия Михайловича, его государственный подход к делу, высокая ответственность и принципиальность послужили основанием для назначения в декабре 2016 года помощником Президента по Минской области, а затем и руководителем этого региона.



По словам Игоря Сергеенко, работа на Минщине позволила Анатолию Исаченко обогатить свой управленческий опыт. В декабре 2019 года Анатолий Исаченко был избран заместителем председателя Совета Республики. Работая в этой должности, он не потерял связь с регионами всей страны, подчеркнул Глава Администрации Президента:



– Как переживающий за судьбу страны руководитель, он практикует внекабинетный стиль работы, что было отмечено Главой государства при назначении Анатолия Михайловича на эту должность. Является национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития Беларуси.



Исходя из этого, других личных и профессиональных качеств, опыта управленческой деятельности Главой государства было принято решение о назначении Анатолия Исаченко председателем Могилевского облисполкома, сказал Игорь Сергеенко:



– Это достойный выбор для Могилевской области. Анатолий Михайлович – подготовленный управленец с серьезным опытом работы, внимательным чутким отношением к нуждам и заботам простых граждан. Умеет находить наиболее эффективные пути выполнения поставленных задач, способен предвидеть результаты принимаемых решений. И что немаловажно – брать ответственность на себя и нести тяжелое бремя нагрузки, руководя таким серьезным регионом.



Игорь Сергеенко высказал уверенность, что Анатолию Исаченко вместе с депутатским корпусом Могилевщины по силам обеспечить выполнение задач, стоящих перед областью в текущем пятилетии.

– отметил Игорь Сергеенко.По словам Игоря Сергеенко, работа на Минщине позволила Анатолию Исаченко обогатить свой управленческий опыт. В декабре 2019 года Анатолий Исаченко был избран заместителем председателя Совета Республики. Работая в этой должности, он не потерял связь с регионами всей страны, подчеркнул Глава Администрации Президента:Исходя из этого, других личных и профессиональных качеств, опыта управленческой деятельности Главой государства было принято решение о назначении Анатолия Исаченко председателем Могилевского облисполкома, сказал Игорь Сергеенко:Игорь Сергеенко высказал уверенность, что Анатолию Исаченко вместе с депутатским корпусом Могилевщины по силам обеспечить выполнение задач, стоящих перед областью в текущем пятилетии.



