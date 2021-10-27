Сергеенко: не в каждой стране существует такая система работы с людьми, как у нас

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на личном приеме граждан в Вилейке выслушал сегодня восемь обращений, три из которых касались транспортного сообщения и состояния дорог. При этом не только в районе. Жители агрогородка Ждановичи, проблему которых озвучила Татьяна Печенева, например, испытывают много неудобств из-за оптимизации работы маршрутных такси. При этом отмеченные ранее автобусные маршруты (219,419,420) восстановлены не были. Их тревоги обоснованы. Люди волнуются за безопасность детей, так как оставшиеся маршрутки не доезжают до района, где расположены жилые дома, санатории и другие социальные объекты.





Игорь Сергеенко поручил провести серьезный мониторинг по изучению маршрутов общественного транспорта, их востребованности, и совместно Минскому обл- и горисполкому найти оптимальный вариант, который будет устраивать людей.

Визит местной жительницы Анны Гилевской начался с теплых слов благодарности в адрес местной власти, Президента и Администрации. Ей, одинокому инвалиду второй группы, помогли отремонтировать дворовую территорию. Основной же вопрос заявительницы оказалось решить проблематично. Анна Эдмундовна пользуется социальным жильем, а всю жизнь мечтает о собственном. Закон же не позволяет передать дом социального назначения, пусть и старый уже, в собственность.





Были вопросы на приеме по назначению пенсии, возврату переплаты за строительства жилья, условиям ведения бизнеса.

Игорь Сергеенко, подводя итоги общения, отметил важность индивидуального подхода к каждому вопросу, что дает возможность найти наиболее правильное решения:

– Есть вопросы, решение которых в силу определенных обстоятельств, в соответствии с законодательством, выходят за рамки тех вариантов, которые ждут заявители. Тогда эту ситуацию нужно понятно разъяснить человеку. Анализ обращений в Администрацию Президента показывает, что их количество со стороны жителей Вилейского района в этом году значительно снизилось. И этот прием показал, что вопросы жилищно-коммунального, городского хозяйства решаются достаточно оперативно и быстро на местном уровне.





Если же анализировать статистику вопросов в разрезе всего центрального региона, то Игорь Сергеенко отметил увеличение количества коллективных обращений:

– Не скажу, что это тенденция, но таковы реалии сегодняшнего дня. В Минской области сегодня широко используются новые формы работы с населением – диалоговые площадки, обсуждение тех или иных проектов по реализации конкретных проектов, строительству дорог, социальных объектов в том или ином месте. Это вызывает определенный интерес населения. И этим тоже можно объяснить рост коллективных обращений. С одной стороны, а с другой – это происходит и там, где проблемы не решаются, носят хронический характер. Тогда люди объединяются и пишут коллективные письма в вышестоящие инстанции. Поэтому в каждом случае важно находить приемлемое решение и объяснять людям, почему оно такое. Не доводить до того, что бы нерешенные проблемы обретали политизированный характер. Находятся ведь и те, кто пытается на этом спекулировать. Задача каждого руководителя – вникать, помогать, искать компромисс. И надо отметить, что не в каждой стране существует такая система работы с людьми, как у нас. К этой работе самое серьезное отношение и со стороны Президента, и на всех уровнях власти, во всех организациях и структурах. Сегодня идет работа над совершенствованием действующего Закона «Об обращениях граждан». В следующем году будет создана интегрированная система в рамках страны, которая позволяет учитывать все обращения и заявления граждан. У нас, конечно, есть и так называемые «профессиональные жалобщики», которые обращаются по разным надуманным поводам в различные инстанции. Новая система позволит вычленять важные проблемы, дойти до каждого и контролировать, как было выполнено то или иное поручение. Вот и сегодня мы слышали не только проблемные вопросы, но и благодарность. Хотелось, чтобы таких разрешений ситуаций было бы больше и в конечном итоге выйти на стопроцентное решение всех вопросов.























