Сергеенко: Белорусское общество «Знание» должно сыграть одну из ключевых ролей в формировании государственной исторической политики

Таким мнением сегодня поделился Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время IV внеочередного съезда делегатов РГОО «Белорусское общество «Знание». Говоря о значимости этого объединения в эпоху распространения социальных сетей, Игорь Сергеенко отметил:





– Можно по-разному относиться к деятельности общества «Знание» – скептично, оптимистично, задаваться вопросом, надо или нет. Нам нужна сегодня такая организация для работы с населением. Сейчас есть социальные сети, мессенджеры, однако вместе с ними гражданам необходимо живое слово. В прошлом году накануне избирательной кампании я часто бывал в регионах, общался с людьми. Вопросов практически не было. Один-два, которые часто готовили райисполкомы. Прошли выборы, случился всплеск уличной активности и появились вопросы. Значит, мы что-то недоработали, что-то не увидели, не оценили обстановку.





Глава Администрации Президента поделился основными задачами организации на перспективу:

– В последнее время резко возросло внимание к исторической тематике. Речь идет о формировании государственной исторической политики. И здесь общество «Знание» должно сыграть одну из ключевых ролей. Все у нас для этого есть учебники, научные исследования, люди. Но процесс страдает на этапе доведения информации до людей, особенно до молодежи. Это одна часть. А вторая – выработка подходов по противодействию фальсификации, искажению исторических фактов.

Кроме того, наши оппоненты создают сегодня целенаправленно негативный образ Беларуси. И здесь тоже огромное поле для деятельности общества «Знание».





Еще одним важным направлением работы станет взаимодействие с государственными органами управления.

– Для меня стало откровением, что в райисполкомах не совсем понимают роль общества «Знание». Эту ситуацию мы изменим, – пообещал Игорь Сергеенко.

Также Общество будет искать пути взаимодействия с зарубежными государствами, в первую очередь со странами СНГ.