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Игорь Петришенко посетил РНПЦ «Кардиология»

Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко посетил РНПЦ «Кардиология». Он ознакомился с материально-технической базой диагностического корпуса, посетил лечебные отделения, а также отделения анестезиологии и реанимации. Кроме того, Игорь Петришенко побывал в строящемся корпусе гибридной хирургии. 

Сейчас в РНПЦ ”Кардиология“ идет строительство диагностического, палатного операционно-реанимационного корпуса для создания центра гибридной кардиохирургии, который включен в Государственную программу инновационного развития страны  на 2016–2020 годы. Как отметил Игорь Петришенко, функционирование Центра позволит существенно снизить смертность у пациентов с тяжелой сердечно-сосудистой патологией.

– Это вопросы совмещения и диагностики и оперативного вмешательства, а также проведения всех инновационных методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, их количество не уменьшается, и мы должны адекватно реагировать на ту складывающуюся обстановку, которая есть в стране, чтобы всю необходимую помощь в сфере кардиозаболеваний мы могли оказывать нашим пациентам. С вводом этого корпуса мы активизируем и на порядок обеспечим необходимой кардиологической помощью наших граждан не только внутри страны, но и будем оказывать соответствующий экспорт услуг. География очень широка, поскольку мы являемся участниками всех международных структур в сфере кардиологии. Иностранные пациенты даже по фамилиям знают наших врачей и уже целенаправленно приезжают сюда к конкретному специалисту. 

Ожидается, что после строительства Центра гибридной хирургии будут созданы  лаборатории гибридной сердечно-сосудистой хирургии, а также внедрены высокотехнологичные методы лечения сердечно-сосудистой патологии. По словам директора РНПЦ «Кардиология» Александра Мрочека, ввод Центра в эксплуатацию запланирован в 2024 году.

– Операционные будут оснащены оборудованием для визуализации. Речь идет об ангиографическом оборудовании. Это дает возможность планировать на месте ход операции и при необходимости менять свою тактику. Малые разрезы, которые позволяют делать операции даже без выключенного сознания пациента под местной анестезией, – это уже успех. 

К слову, в РНПЦ «Кардиология»  ежегодно консультируется около 30 тысяч пациентов, стационарную помощь получают около 6 тысяч пациентов, выполняется до 3,7 тысячи высокотехнологичных кардиохирургических оперативных вмешательств. Осуществлено 400 операций по трансплантации сердца, комплекса ”сердце-легкие“, ”сердце-почки“. За 6 месяцев 2020 года проведено 25 трансплантаций, в том числе восьми иностранным гражданам. 

Объем экспорта услуг ежегодно  достигает 1 млн 824,4, тысяч долларов США, при плане 1 млн. 770 тысяч долларов США.

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