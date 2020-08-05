Игорь Петришенко оценил ход реконструкции Дворца спорта

Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко оценил ход реконструкции столичного Дворца спорта. Спортивный комплекс в данный момент приближается к завершающей стадии подготовки. Заместителя Премьер-министра ознакомили с проведёнными строительными работами и графиком их выполнения.





Дворец спорта - Мекка для белорусских спортсменов. Здесь, в многопрофильном объекте, находится спортивный республиканский центр Олимпийской подготовки по игровым видам спорта. На базе комплекса осуществляется подготовка национальных команд по баскетболу, волейболу, гандболу и в других направлениях. Также по сложившейся традиции комплекс долгое время выполнял роль значимой концертной площадки. Игорь Петришенко отметила что со следующего года и частично в этом сезоне гости и жители столицы смогут увидеть, как в полной мере Дворец спорта начнёт своё функционирование:





— В Минске в прошлом году проходила первая фаза реконструкции при подготовке ко II Европейским Играм. Не удалось реализовать все планы и задумки. В первую очередь в плане обеспечения кондиционирования и вентиляции во Дворце спорта. К сентябрю текущего года планируется проведение ряда мероприятий. Будем завершать работы с поставкой оборудования. Оборудование для кондиционирования в частности должно поступить из Италии.





Также говоря о подготовке спортсменов, заместитель Премьер-министра особо отметил, что во время борьбы с пандемией в стране удалось обеспечить надлежащие условия непрерывного тренировочного процесса.





— Мы эвакуировали из заграницы 1008 наших спортсменов, которые проходили сборы и подготовку к различного вида соревнованиям. Все они благополучно были доставлены сюда, им были обеспечены необходимые условия для подготовки на спортивных объектах. Те, кто продолжал готовиться к соревнованиям в стране , также не прерывали свой процесс с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий. Мы прошли этот период с наименьшими отклонениями. Это высокий показатель мер, принятых Министерством спорта и туризма в контакте с Министерством здравоохранения.





Также по словам Игоря Петришенко, в настоящий момент проходит и плановая подготовка в к Олимпийским играм, которые предварительно перенесены на 2021 год. Это вынудило наших спортсменов сместить индивидуальные графики тренировок.

ФОТО: БелТА