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Игорь Петришенко: наша молодежь — красивая, образованная, талантливая

Такое мнение высказал журналистам вице-премьер Игорь Петришенко перед началом открытого диалога «Беларусь: вчера, сегодня, завтра», который проходит на республиканском спортивно-образовательном форуме для работающей молодежи «Олимпия».


— Поговорить есть о чем — о нашей истории, настоящем и будущем. Молодежь — это то поколение, которое придет на смену нам, им развивать и строить будущее, им строить нашу страну.

То, что такие мероприятия проходят, уверен Игорь Петришенко, очень важно:

— Молодежь — мощная созидательная сила. Такая сила должна быть в каждом государстве, и мы ценим, что она есть у нас — красивая, образованная, талантливая молодежь Беларуси. Невозможно проводить молодежную политику в стране без участия молодежи. Сегодня здесь ожидается искренний настоящий диалог: на любые вопросы, которые интересуют молодежь, мы постараемся ответить. То, какими мыслями и надеждами живет сегодня молодежь, мы должны трансформировать в реальные дела. Мы единственная страна на постсоветском пространстве, которая сохранила профессионально-техническое образование: все к нам приезжают и говорят: как вам повезло, что ребята осваивают профессии, в которых смогут реализоваться. Эту школу мы сохранили и дальше совершенсивуем. Мы сохранили и среднее специальное образование. Это тоже очень важный элемент. И высшее образование. Мы должны знать, чем живет молодежь — как отдыхает и какими видами спорта занимается, как выстраивает полноценные взаимоуважительные семейные отношения. Не будет семьи — не будет страны. Благодаря молодежи мы должны решать наши демографические аспекты. Многие говорят, что молодые люди уезжают из нашей страны. На самом деле за десять лет сальдо положительное: более 30 тысяч человек приехало к нам на постоянное место жительства. Это данные с 2010 по 2019 годы. Причем приезжает люди в возрасте до 45 лет с высшим образованием. Самое главное для нас — услышать, что волнует нашу молодежь, большинство из которой сегодня живет в интернете (более 95 процентов). К сожалению, не всегда интернет дает то, что хотелось бы, там много различных соблазнов, и об этом тоже нужно говорить. Говорить нужно и о том, как заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, увеличивать ее продолжительность, потому что поколение должно быть здоровым и крепким. Нужно стремиться, чтобы у нас были крепкие дружные семьи с большим количеством детей, счастливых, довольных, всегда улыбающихся.

Организаторами форума «Олимпия» выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство образования и Минский областной исполнительный комитет.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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