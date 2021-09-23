Игорь Крутой признался, что у него есть внебрачный сын

В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» российский композитор и продюсер Игорь Крутой заявил, что у него есть сын, рожденный вне брака. Об этом пишет Lenta.ru.
Ведущий ток-шоу поинтересовался у Крутого, правда ли, что в жизни 67-летнего композитора появился некий Яков Мирошников, который называет его своим отцом. Музыкант подтвердил эту информацию.
Крутой рассказал, что этот парень, уже будучи взрослым, позвонил ему и предложил встретиться. Композитор стал настаивать на ДНК-тесте.
– Я ему говорю: "Давайте сдадим ДНК-тест". Уже по результатам анализов я бы решил, нужна ли эта встреча, – пояснил он.
Отмечается, что Мирошников узнал о том, что знаменитый композитор – его настоящий отец, незадолго до смерти матери, работавшей в одном из бутиков столицы. Известно, что сейчас Крутой принял Якова в семью, обеспечил домом и машиной.
Фото: ria.ru