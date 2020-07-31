Игорь Карпенко: практика отвечать на все вопросы молодежи для нас является постоянной

Открытый и откровенный диалог идет на пользу всем. Об этом сказал журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко перед началом открытого диалога «Беларусь: вчера, сегодня, завтра», который проходит во время республиканского спортивно-образовательного форума для работающей молодежи «Олимпия».

— Для нас важно то, о чем хочет поговорить с нами молодежь. Это уникальная возможность — приехать в это живописное место, окунуться в романтичную атмосферу туристического слета. Открытый диалог предоставляет отличную возможность для этого. Мы обошли все команды, посмотрели, как они общаются, какие у них идеи. Это прекрасная площадка и хорошая традиция, заложенная Белорусским республиканским союзом молодежи. Здесь собралась молодежь разных возрастов — от 18 до 31 года — и разных социальных групп. Практика отвечать на все вопросы молодых людей для нас является постоянной. Во время встреч в регионах, посещения молодежной столицы, общения с участниками республиканского молодежного поезда мы обсуждаем темы, которые сегодня волнуют молодых людей. Открытый и откровенный диалог идет на пользу всем — в первую очередь, на пользу нашей стране, потому что всем нам строить будущее вместе с нашей молодежью.