Игорь Бокий завоевал четвертое золото Паралимпиады в Токио

Спортсмен из Бобруйска сумел обойти соперников в категории S13 на дистанции 50 м вольным стилем. Итоговое время - 23,21 сек. Такой результат, кстати всего на 0,01 сек. меньше мирового рекорда, который с 2015 года также принадлежит бобруйчанину.В тройку лучших также попали украинцы Илья Яременко (23,70 сек.) и Максим Веракса (28,23 сек.).Напомним, в прошлые годы Игорь Бокий завоевал 11 золотых медалей на Паралимпиадах в Лондоне-2012 (5) и Рио-де-Жанейро-2016 (6).Фото Министерства спорта и туризма Беларуси