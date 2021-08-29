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Игорь Бокий завоевал четвертое золото Паралимпиады в Токио

Белорусский пловец Игорь Бокий стал четырехкратным победителем Паралимпиады в Токио. 


Спортсмен из Бобруйска сумел обойти соперников в категории S13 на дистанции 50 м вольным стилем. Итоговое время - 23,21 сек. Такой результат, кстати  всего на 0,01 сек. меньше мирового рекорда, который с 2015 года также принадлежит бобруйчанину. 

В тройку лучших также попали украинцы Илья Яременко (23,70 сек.) и Максим Веракса (28,23 сек.).

Напомним, в прошлые годы Игорь Бокий завоевал 11 золотых медалей на Паралимпиадах в Лондоне-2012 (5) и Рио-де-Жанейро-2016 (6). 

Фото Министерства спорта и туризма Беларуси
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