Игорь Бокий: я был гиперактивным и непослушным ребенком

Воспоминаниями о детстве белорусский пловец-паралимпиец, 16-кратный паралимпийский чемпион Игорь Бокий поделился в эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1».
Скриншот из видео
– Когда я учился в детско-юношеской спортивной школе Бобруйска, меня часто выгоняли, вызывали родителей в школу. Я был гиперактивным и непослушным. Помню случай, когда тренер на что-то отвлекся, а я залез на подоконник и стал прыгать оттуда в бассейн, – делится воспоминаниями спортсмен.
Игорь Бокий рассказал, что, когда его выгоняли из школы, он боялся признаться в этом родителям:
– Перед тем как прийти домой, я специально мочил голову и полотенце под краном или дождем, притворялся, что только недавно вышел с тренировки.