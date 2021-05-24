В преддверии Дня Независимости Минская городская организация БРСМ проводит патриотический конкурс короткометражных фильмов «Освобождение». К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 31 года.
Условия просты: нужно снять короткометражный фильм, описывающий события, связанные с освобождением Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, либо рассказывающий о героях Великой Отечественной войны (воинах-освободителях, партизанах и подпольщиках, тружениках тыла). Особо приветствуются фильмы, повествующие о родственниках, ставших участниками военных событий. Фильм не должен превышать пяти минут. Оставить заявку можно до 31 мая здесь. Итоги конкурса будут подведены в преддверии Дня Независимости.
Творческое соревнование направлено на формирование у молодежи уважения к героической истории Беларуси, пояснил первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук:
– Надеемся, что конкурс вызовет большой интерес у молодежи и будет способствовать укреплению преемственности поколений и воспитанию патриотизма.
Организаторами конкурса выступают Минский городской комитет БРСМ, Минский городской исполнительный комитет и Минская городская организация ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов.
Фото: БРСМ
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Иди и снимай: молодежь приглашают поучаствовать в конкурсе короткометражных фильмов «Освобождение»
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