Идеальный порядок и пять блюд на ужин: какие знаки зодиака лучшие хозяйки

Давайте на чистоту – не все представительницы прекрасного пола хорошие хозяйки от природы. Получать удовольствие от стирки-глажки-уборки-готовки может далеко не каждая. Звезды утверждают, что зодиакальная принадлежность напрямую связана с умением создавать уют и повсюду успевать.

фото pixabay.com

Рак

Кто действительно помешан на домашнем хозяйстве, так это женщины-Раки. Накормить всех – главная цель Раков. Наготовить много и большими порциями, чтобы хватило на несколько дней, так что домочадцы с трудом успевают все поглощать – для женщины-Рака нет большего удовольствия. Если что-то делать, то делать на отлично, или не делать никак – девиз хозяек этого знака. Если женщина-Рак берется за уборку, то пылинки не останется, без преувеличений. Порой они настолько загоняют себя, что напрочь выбиваются из сил от домашних дел, при этом помощи категорически не приемлют.

Рыбы

Женщины- Рыбы превосходные хозяйки. В большинстве своем они воспринимают дом и домашние хлопоты как приключение. Кулинарные экскременты, ремонты и перестановки, экзотические питомцы и растения – женщины- Рыбы всегда в поиске чего-то нового и не дают домочадцам скучать ни секунды. Есть только одно обстоятельство, которое для женщины-Рыбы крайне важно – эту представительницу прекрасного пола нужно хотя бы иногда хвалить, иначе ее энтузиазм будет потихоньку пропадать.

Козерог

Женщины-Козероги занимают лидирующее место в рейтинге прекрасных хозяек. В их доме всегда идеальный порядок – большинство Козерогов являются перфекционистами. Создавать уют и домашнюю атмосферу женщинам-Козерогам доставляет огромное удовольствие. Да и со вкусом у них все в порядке. Успевать все и везде у Козерогов получается благодаря внутренней собранности, хорошей организованности и чувству ответственности. Кроме того, Козероги еще и хорошие организаторы: поручить посильные дела домочадцам вполне в их духе. Секрет женщин-Козерогов прост – оптимизировать трудное, не усложнять простое.