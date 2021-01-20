Российская телеведущая и блогер Ида Галич впервые прокомментировала расставание со своим мужем, сообщает Super.ru.
Слухи о назревающем разводе между Галич и ее супругом Басиевым появились еще до Нового года. Тогда блогер перестала публиковать совместные фото, а вскоре дала двусмысленный ответ на вопрос одной из своих подписчиц: «У нас все хорошо, у каждого по-своему, насколько сейчас это возможно. У нас в жизни наступил новый этап, у каждого свой».
Больше никаких официальных заявлений пара не давала, однако 20 января на своей странице в Instagram телеведущая открыла рубрику «вопрос-ответ», в которой ей задали вопрос о ее личной жизни. Своим ответом Галич дала понять, что пара действительно рассталась.
– Мы с Аланчиком не только грустная часть статистики, у нас теперь есть самая главная любовь всего нашего существования. И вообще! Не надо терять веру в любовь, опираясь на наш опыт. У вас будет иначе.
Фото: instagram.com/galichida
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Ида Галич подтвердила расставание с мужем
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