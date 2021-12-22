ИД «Беларусь сегодня» поздравил воспитанников подшефной Городейской вспомогательной школы-интерната

Акция «Наши дети» набирает обороты, а в стране с каждым днем становится все больше адресов, где дети получают долгожданные поздравления и подарки. Сегодня праздник пришел в Городейскую вспомогательную школу-интернат, где живут и учатся более 80 ребят с интеллектуальной недостаточностью. Для них коллектив издательского дома «Беларусь сегодня» по традиции подготовил подарки.

Елена Белькевич руководит Городейской вспомогательной школой-интернатом уже 17-й год и столько же лет помнит каждую акцию «Наши дети» в этих стенах:

– Раньше они были немасштабные, но очень милые, а сейчас – настоящее новогоднее чудо. В школу приезжают гости, дарят долгожданные подарки, а мы, в свою очередь, радуем их интересными спектаклями. Но все же одна деталь осталась неизменной: детям важно внимание, они очень ценят, когда взрослые приезжают, дарят им свои улыбки и проводят с ребятами время – а время акции «Наши дети» как никогда для этого подходит. Гости школы дарят и очень важные в образовательном процессе предметы: телевизор, ноутбук, средства, на которые мы сделали хороший ремонт. Это не просто слова, а добрые поступки, которые позволяют делать школу современнее и комфортнее для детей.









Елена Анатольевна с радостью показывает, на какую красоту ушли деньги. Вот у учащихся появился суперсовременный класс безопасности, где есть масса интерактивных точек и тренажеров. Готов и кабинет психолога, и даже мини-кинотеатр. Мягкие стулья удалось приобрести за счет средств, собранных организацией-шефом, осталось купить телевизор и проектор – и ребята получат кинотеатр не хуже городских, только меньшего масштаба.









– Сейчас работаем над тем, чтобы сделать комнату-лего. Эти игрушки очень хорошо развивают мелкую моторику, что очень полезно для наших ребят. Но если ремонт мы можем сделать сами, то игрушки в класс недешевые. Несколько наборов могут обойтись в 1000 рублей! Но благодаря такой доброй акции, как «Наши дети», малыши в школе-интернате получат оборудованную комнату уже к сентябрю, – пояснила Елена Анатольевна.













Школа-интернат в долгу не осталась. Педагоги подготовили яркий спектакль «Морозко» для воспитанников и гостей, вместе с ребятами приготовили подарки, сделанные своими руками. Однако все же самый главный презент на праздник припасли сами малыши: громкие аплодисменты, улыбки и глаза, полные счастья. Видя таких счастливых детей, понимаешь, что акция «Наши дети» не для галочки. Для каждого воспитанника это настоящее новогоднее чудо, воспоминания о котором они пронесут и во взрослую жизнь.

















































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