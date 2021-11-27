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  2. Ибрагиму из Ирака знакомство с Александром Лукашенко вселило надежду

Ибрагиму из Ирака знакомство с Александром Лукашенко вселило надежду

Ибрагиму из Ирака всего лишь 25 лет, а он прикован к коляске. Это и есть лучшая мотивация добраться до Германии, ведь самая большая мечта парня - ходить.


- А может, границы все же откроют, и немецкие врачи помогут мне выздороветь и навсегда покинуть инвалидное кресло? Рад, что вопрос на контроле у вашего «босса» (так нашего Президента  назвал Ибрагим. - Прим. авт.), он делает все, чтобы наши желания исполнились и информирует нас о происходящем в мире. Мы в вашей стране уже 25 дней, почти 2 недели я прожил в лесу. Не знаем, насколько это затянется, но надеемся, что Европа даст хотя бы ответ и перестанет нас игнорировать.

krush@sb.by
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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