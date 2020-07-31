Ибрагимович намерен продлить контракт с "Миланом"

Шведский нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович намерен подписать с командой новый контракт, сообщает La Gazzetta dello Sport.





Говорят, что Златана убедил остаться тренер "Милана" Стефано Пиоли, который также продлил контракт с клубом. Действующее соглашение Ибрагимовича истекает 31 августа.

38-летний легионер вернулся в "Милан" зимой этого года. В текущем чемпионате он провел за команду 16 матчей и забил 7 мячей.





«Милану» осталось провести в первенстве один матч – завтра против "Кальяри". Команда идет на шестом месте (63 балла) с отставанием в одно очко от "Ромы" и уже гарантировала себе участие в Лиге Европы.

Ибрагимович, напомним, уже выступал в "Милане" с 2010 по 2012 год. В 2011 году он стал чемпионом Италии и выиграл суперкубок страны.





За свою карьеру Златан выступал также за "Мальмё", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

Становился чемпионом Нидерландов (с "Аяксом"), Испании (с "Барселоной"), Франции (с ПСЖ), а чемпионат Италии выигрывал также и с "Интером". С "Манчестер Юнайтед" Ибрагимович выиграл Лигу Европы.

Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic

