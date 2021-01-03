«И там, и тут показывают»: топ-5 русских актеров, которых в 2020-м было очень много на экранах

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ru.hellomagazine.com

АГЛАЯ ТАРАСОВА

ЛЮБОВЬ АКСЕНОВА

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ

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buro247.ru

СТАСЯ МИЛОСЛАВСКАЯ

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vm.ru

АЛЕНА МИХАЙЛОВА

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kinopoisk.ru

ВИКТОРИЯ ИСАКОВА

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ok-magazine.ru

В свои 26 неугомонная Аглая Тарасова гордится 27 проектами со своим участием. Кто-то скажет, что успех девушке был предначертан. Ее мать – знаменитая актриса Ксения Раппопорт с детства погружала дочь в мир кино. Но по стопам мамы Аглая пошла не сразу, и даже два года проучилась в университете на факультете политологии. Свою первую роль в кино она получила в 2010-м – сыграла озорную Дашу в полнометражке «Конфетки». Напомнила о себе девушка и с выходом сериала «После школы». Там ей предложили главную роль - пришлось бросить универ. Громко заявила о себе Аглая Тарасова в сериале «Интерны». Дебют на большом экране состоялся в фильме «Лёд»: там она сыграла фигуристку Надю Лапшину не с кем-то там, а в паре с Александром Петровым. Ходили даже слухи, что их отношения вышли и за пределы съемочной площадки. И 2020 год для Тарасовой прошел «на максималках»: 6 фильмов («Лёд-2», «Бомба», «Марафон желаний», «Золотое кольцо», «Когда она приходит», «Смертельные иллюзии») и 2 сериала («Беезумие», «Беспринципные»). В 2021 году любимицу публики можно будет увидеть в триллере «Казнь», комедии «Вика-ураган», продолжении «Беспринципных».В ее фильмографии - 59 проекта, в основном это сериалы: драматические, комедийные и триллеры. Первым проектом, где снялась Аксенова, стал сериал «Наши соседи». Следом за ним громкий «Закрытая школа», далее было много ролей второго плана. В их числе – Нина в фильме «Лучшая девушка Кавказа» и узница бункера Марина в сериале «Выжить после». Последний принес Любови, как и ее коллегам по проекту, нешуточную популярность. Когда ей исполнилось 24, она уже успела сняться более чем в пятнадцати картинах, поработала и с лауреатом «Кинотавра» Михаилом Сегалом. В творческой копилке актрисы есть и роли в сериалах «Кукушечка», «Новогодний рейс», «Инкивзитор», «Студия 17». 2016 для Аксеновой прошел под знаком «Мажора»: она отлично сыграла в паре с Павлом Прилучным. Среди последних громких работ кинозвезды – главная роль в уже трех (3-й выйдет в январе) сезонах сериала о зависимостях «Бывшие», двух частях фильма «Гуляй, Вася»» и фильме «Глубже». Также она рискнула и попробовала себя в эротическом кино – сериале «Содержанки» и «Безопасные связи». Если провести параллель с «Гуляй, Вася» можно удивиться тому, как ей удается сочетать в своих героинях скромность и невинность, страстность и решительность. За подходящий к концу год девушка поработала в семи проектах. А недавно в своем Instagram актриса анонсировала новый комедийный сериал – «Настя, соберись». Картина с Аксеновой в главной роли выйдет на экраны 3 января 2021 года.Без самого кассового российского актера этот список точно был бы неполным. Еще бы, 31-летний Петров продемонстрировал навыки актерского мастерства в 57 проектах. Пожалуй, парень стал узнаваемым после съемок в «Ёлках-3», далее он сыграл в драме «Привычка расставаться». Самые преданные фанаты точно вспомнят и его роль в фильме «Любовь в большом городе-3». Знатно повеселил Петров зрителей во всех сезонах сериала «Полицейский с рублевки». Так и настал его звездный час. Многие в восторге от того, как Петров исполнил главные роли в военном экшене «Т-34» и детективе «Гоголь». С именем Александра Петрова связан уникальный случай в кинематографе. В фильме «Напарник» актер не появился, но к его созданию имеет самое прямое отношение. Ему принадлежит роль младенца: Александру пришлось бегать по съёмочной площадке в специальном CGI-костюме, при помощи которого специалисты по компьютерной графике затем сделали 3D-модель. Мимика младенца была срисована с озвучившего его Сергея Гармаша, а Александр Петров сыграл роль «тела». В этом году самой громкой премьерой многие считают «Текст» - возможно, за откровенные сцены с Кристиной Асмус. Также фамилия Петрова у многих ассоциируется с двумя частями «Льда», главной ролью в сериале «Звоните ДиКаприо» и новинкой – спортивной драмой «Стрельцов», где он, как во многих проектах, играет борца за справедливость. За 2020 год в копилку актера - плюс четыре работы.Вслед за Петровым расположилась его возлюбленная – 25-тилетняя Стася Милославская (возможно, просто Анастасия, Стася – сценический псевдоним). Кинобиография Милославской началась с роли больной анорексией в телесериале «Красные браслеты». Сейчас на ее счету уже 23 проекта. Узнавать на улице и в соцсетях ее стали после спортивной драмы «Коробка». Есть в фильмографии актрисы молодежная комедия «#Все_исправить!?!» и психологический трагифарс «Гардеробщица». Помимо этого, на экраны вышла мелодрама «Дом фарфора», где задействованы Анатолий Белый, Наталия Вдовина, Юлия Ауг. Анастасия сыграла подающую надежды спортсменку, чья карьера рушится из-за несправедливого обвинения. Но 2020 год для актрисы точно ассоциируется с прорывом: к примеру, этой зимой она засветится сразу в трех картинах. Уже вышла на экраны драма «На острие», «Огонь» ожидается 24 декабря, в январе 2021 ее можно будет увидеть в картине «Рашн Юг». Примечательно, что партнерами юной красавицы в кино часто становятся большие артисты. А вот в случае со «Стрельцовым» девушка еще и нашла свою любовь. Так случается, что почти во всех фильмах Милославской достаются роли романтичной и милой особы, за сердце которой сражаются сразу несколько мужчин. А вот любимый жанр, судя по всему, - спортивная драма («Коробка», «Стрельцов», «Один вдох», и «На острие»). Журнал «Кинорепортер» подвел итоги 2020-го и признал Милославскую «Прорывом года». В этом году зрители увидели ее в четырех проектах.В ее биографии четко прослеживается история «простушки из провинции». Она долго и упорно покоряла Москву, на жизнь зарабатывала, продавая мороженое.В итоге добилась, чего хотела и стала знаменитой. 24-летняя актриса с белоснежной кожей, платиновыми волосами и голубыми глазами все чаще мелькает на экранах. В 2020-м она буквально сделала себе имя (+ четыре проекта). Девушку с особенной внешностью сравнивают даже с Милой Йовович, некоторые говорят о схожести с моделью Натальей Водяновой. Можно говорить, что ее карьера стартовала с прошлогодней драмы «Люби их всех» (фильм, кстати, принял участие в «Кинотавре»). Там юная особа сыграла свою первую крупную роль – роковую блондинку, которая с легкостью соблазняет мужчин ради наживы. Она меняет образ и имена – то Вера, то Надежда, для кого-то Любовь. Именно перечисленное она и дарила мужчинам. По факту это были три разные роли, но именно они помогли актрисе продемонстрировать свой талант. В летнем хите Эдуарда Оганесяна «Чики» она вжилась в роль бывшей ночной бабочки. В этом проекте ее не раз выделяли как самую красивую из всей четверки главных актрис. Еще один сериал, в котором можно влюбиться в Михайлову, - свежий криминальный триллер «Водоворот». Отлично сыграла она и одну из главных ролей в новом сериале ТНТ - тяжелом психологическом триллере «Игра на выживание».А вот эта звезда явно обошла всех упомянутых ранее коллег – она снялась в 80 проекте. Напомним, Виктория удостоена звания заслуженной артистки России. Ее многие называют мастером перевоплощения: ей принадлежат роли романтической героини в лирической черно-белой "Нежности", чемпионки по фридайвингу в спортивной драме "Один вдох", киллерши в "Надежде", одной из вершин любовного треугольника в "Трое" (в паре с Константином Хабенским), капитана полиции в "Человеке из Подольска" и жертву вируса в "Эпидемии". 2020 год прошел для актрисы успешно – она показала себя в шести картинах. По версии журнала «КиноРепортер» Исакова стала победительницей в номинации «Актриса года». Если вам пришлось по вкусу творчество актрисы, в 2021-м можно будет увидеть ее в драме «Кто-нибудь видел мою девчонку».