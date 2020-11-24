И снова фейк: старая история на новый лад

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Напомним, Кулевич был задержан 11 августа и осужден на семь суток за участие в несанкционированном мероприятии. Однако на свободу был отпущен уже 13 августа. И вскоре написал заявление, в котором указал, что при задержании получил телесные повреждения. Тогда все СМИ облетели фотографии пострадавшего с гипсом сразу на двух сломанных руках. И вот, наконец, Кулевич получил ответ на свою жалобу, в которой СК дает понять, что дела не будет по причине отсутствия состава преступления.Казалось бы, вот он, почерк зловредных следователей, которые "покрывают милицейский беспредел". Однако не тут-то было.Дело в том, что уже через час после освобождения 13 августа Кулевич предстает перед видеокамерой и якобы сломанными в заключении руками спокойно, без гримас боли, держит немаленькую собаку.Вряд ли это удалось бы человеку, у которого обе руки реально сломаны. А вот через некоторое время после этой съемки Кулевич действительно предстает на фото с загипсованными руками. Но только имеют ли отношение эти травмы к его задержанию и пребыванию в ИВС?И в завершение еще раз напомним расследование, героем которого Кулевич стал по горячим следам инцидента и о котором, видимо, забыл. А зря. Смотрите эпизод, посвященный Руслану Кулевичу, с 8.12