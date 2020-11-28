Телеграм-чаты и деструктивные СМИ разродились новым фейком. Как по команде, накануне они запели о постановке в больнице, которую посетил Президент. Якобы в пациенте узнали главврача одного из могилевских учреждений здравоохранения.
Очевидно, что ограниченность администраторов телеграм-каналов мешает проверить достоверность фактов, сообщает Белтелерадиокомпания. Агентство теленовостей решило развенчать очередной миф. Журналисты дозвонились до главврача могилевского онкодиспансера. Сергей Батовский, что неудивительно, удивился своей "телепортации" в столичную клинику.
Когда телеграм-разоблачители поняли, что в очередной раз попали в просак, удивительно быстро подчистили все хвосты... Стерли весь набор бреда. Собственно, честности ради могли бы просто удалить канал, который и состоит из слухов, мнений диванных экспертов и горе-аналитиков, подчеркнули журналисты АТН.
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И снова фейк: как могилевского врача "отправили" болеть в Минск
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