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  2. И снова фейк: как могилевского врача "отправили" болеть в Минск

И снова фейк: как могилевского врача "отправили" болеть в Минск

Телеграм-чаты и деструктивные СМИ разродились новым фейком. Как по команде, накануне они запели о постановке в больнице, которую посетил Президент. Якобы в  пациенте узнали главврача одного из могилевских учреждений здравоохранения. 

Очевидно, что ограниченность администраторов телеграм-каналов мешает проверить достоверность фактов, сообщает Белтелерадиокомпания. Агентство теленовостей решило развенчать очередной миф. Журналисты дозвонились до главврача могилевского онкодиспансера. Сергей Батовский, что неудивительно, удивился своей "телепортации" в столичную клинику.

Когда телеграм-разоблачители поняли, что в очередной раз попали в просак, удивительно быстро подчистили все хвосты... Стерли весь набор бреда. Собственно, честности ради могли бы просто удалить канал, который и состоит из слухов, мнений диванных экспертов и горе-аналитиков, подчеркнули журналисты АТН.

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