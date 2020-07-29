"И помните, что мы служим для народа" – Иван Кубраков вручил новому поколению минской милиции служебные удостоверения

Сегодня в Минской городской ратуше состоялся торжественный прием руководством ГУВД Мингорисполкома выпускников учреждений образования Министерства внутренних дел. Во время мероприятия начальник столичной милиции Иван Кубраков вручил новоиспеченным сотрудникам служебные удостоверения, табельное оружие и кодексы безопасности.

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Обращаясь к новому поколению милиционеров, начальник ГУВД поздравил их с первыми офицерскими званиями:

– Скажу как человек, который служил в других регионах: минская милиция – это флагман белорусской милиции. Здесь весьма тяжело служить, но в то же время очень почетно. Те люди, которые прошли службу в ГУВД Мингорисполкома, могут работать в любом подразделении страны и будут считаться там лучшими сотрудниками. На сотрудников минской милиции ложиться огромная нагрузка. Вы это почувствуете и вспомните мои слова после того, как поработаете хотя бы полгода, созвонитесь со своими коллегами, с которыми вы вместе учились. Узнаете: нагрузка на вас совершенно другая. Поэтому я и отметил: кто прошел школу ГУВД, тот достойно может служить в любом подразделении.

Желаю стать частью своих коллективов, быть настоящими профессионалами. И помните, что мы служим для народа: вы должны быть готовы 24 часа в сутки прийти на помощь людям. Удачи вам и успехов, всего самого наилучшего!

В беседе с журналистами Иван Кубраков отметил, что всегда встречается с выпускниками, чтобы сказать напутственные слова:

– Они в любое время, предупредив своего руководителя, так как субординацию в органах внутренних дел никто не отменял, могут прийти к начальнику ГУВД с какими-то предложениями или проблемами. Эти сотрудники будут проходить службу в различных подразделениях. Минская милиция всегда стояла на страже закона. Этим молодым офицерам предстоит защищать наших граждан от преступных посягательств. И я уверен, что они все к этому готовы.

Отвечая на вопрос корреспондента "СБ. Беларусь сегодня", начальник ГУВД вспомнил, как сам заступал на службу:

– Тот первый день я помню и сейчас. Это был 1995 год. На службу я пришел в Центральное РОВД Минска, который тогда находился на улице Интернациональная, 16. Там же получал оружие. Вручал его руководитель. Конечно, обстановка была не такая торжественная, как сегодня. Да и 25 лет назад, сами понимаете, страна была другая. Сегодня же для этих ребят созданы комфортные условия для службы. Более правопослушным стало и население.