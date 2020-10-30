Также и. о. президента, премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров, заявил о намерении «переформатировать всю систему госуправления», пишет ТАСС.
– Необходимо провести серьезную кадровую реформу. Мы должны сократить количество министерств и ведомств до минимума. Полученное образование должно строго соответствовать занимаемой должности. Инженер не может быть врачом, а учитель – финансистом. Каждый должен приносить пользу на своем месте, – передает слова Жапарова пресс-служба правительства Кыргызстана.
Политик также поручил кадровой службе «переформатировать всю систему государственного управления» и поделился мыслями о «полном кадровом хаосе» в стране.
– За 30 лет независимости страна погрязла в полном кадровом хаосе, на должности назначались люди по принципу родства, а не согласно квалификационным требованиям. Конкурсные отборы порой проходили за закрытыми дверями, где на должность экономиста брали человека с гуманитарным образованием, – подчеркнул он.
Напомним, Садыр Жапаров взял на себя обязанности президента после отставки главы государства Сооронбая Жээнбекова 15 октября. Премьер-министр уже заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера страны. Выборы президента Кыргызстана состоятся 10 января.
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И. о. президента Кыргызстана планирует сократить количество министерств и ведомств в стране
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Фото: РЕЙТЕР