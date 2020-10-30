И. о. президента Кыргызстана планирует сократить количество министерств и ведомств в стране

– передает слова Жапарова пресс-служба правительства Кыргызстана.Политик также поручил кадровой службе «переформатировать всю систему государственного управления» и поделился мыслями о «полном кадровом хаосе» в стране.– подчеркнул он.Напомним, Садыр Жапаров взял на себя обязанности президента после отставки главы государства Сооронбая Жээнбекова 15 октября. Премьер-министр уже заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера страны. Выборы президента Кыргызстана состоятся 10 января.