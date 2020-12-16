И даже спустя месяц COVID-19 дает о себе знать – врачи рассказали, какие симптомы сохраняются у переболевших коронавирусом

, – рассказал специалист.Медик отметил, что чаще на прием стали записываться мужчины с жалобами на нарушение качества половой жизни, причиной которого является снижение уровня тестостерона в организме. Врачи в настоящий момент не могут дать конкретных советов по этому поводу. Сам Болибок заявил, что еще весной переболел COVID-19, но до сих пор не чувствует себя полностью вылечившимся.