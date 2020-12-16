И даже спустя месяц COVID-19 дает о себе знать – врачи рассказали, какие симптомы сохраняются у переболевших коронавирусом

Медики утверждают, что некоторые пациенты, перенесшие коронавирус, обращаются к специалистам с жалобами на слабость, повышенное давление, головокружение и расстройство пищеварительной системы. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, с чем связана подобная проблема, сообщает "Медицина и наука".
– Часто на приемах люди предъявляют жалобы на повышенную слабость и головокружение. И это при том, что человек переболел коронавирусной инфекцией более 3–4 месяцев назад. Нередки случаи, когда люди предъявляют жалобы по поводу нарушений в работе пищеварительного тракта. Если говорить о возрастной группе посетителей, то чаще всего к нам обращаются пациенты старше 30 лет, – рассказал специалист.
Медик отметил, что чаще на прием стали записываться мужчины с жалобами на нарушение качества половой жизни, причиной которого является снижение уровня тестостерона в организме. Врачи в настоящий момент не могут дать конкретных советов по этому поводу. Сам Болибок заявил, что еще весной переболел COVID-19, но до сих пор не чувствует себя полностью вылечившимся.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ