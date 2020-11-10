Hyundai заявила о возможном выпуске 12 новых кроссоверов и россыпи спорт-версий

Стало известно, что автопроизводитель планирует выпустить 12 обновленных и новых моделей сегмента SUV, которые будут представлены менее чем за 15 месяцев. Также от компании поступила информация о развитии спорт-линейки.Как уточняет корейский производитель автомобилей, новые машины станут модернизированными версиями моделей с двигателями внутреннего сгорания, умеренными и подключаемыми гибридами, электрокарами и "заряженными" N-модификациями. В их числе Santa Fe, Kona, пикап Santa Cruz и Ioniq 5.Отмечается, что до конца текущего года Hyundai планирует вывести на рынок семь моделей версий N Line и N.