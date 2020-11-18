Компания Hyundai отмечает 10-летний юбилей своего завода в Санкт-Петербурге. В честь праздника автопроизводитель выпустил спецверсию своего главного бестселлера – седана Solaris, сообщает RG.RU.
Тираж юбилейных авто составил 4500 экземпляров. Авто произведены на базе комплектаций Active Plus и Comfort с моторами 1,4 или 1,6, "механикой" или "автоматом".
Внешне машины изменились благодаря хромированным решеткам радиатора и 15-дюймовым легкосплавным дискам. Внутри авто разместили специальные аксессуары с юбилейной символикой, в частности, появились резиновые коврики и дорожные наборы.
Стандартно новинки укомплектованы двумя фронтальными подушками безопасности, системой ESP, мониторингом давления в шинах, помощью при старте на подъеме и предупреждением водителей сзади при экстренном торможении. Боковые зеркала приобрели электропривод и обогрев. Кроме того, в спецсерии стали доступны регулировка рулевой колонки по вылету, электрорегулировка поясничной поддержки водителя, подогрев передних сидений, кожаный руль, центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине, задние датчики парковки. Также авто получило базовую версию телематической системы Mobikey. Моторы доступны на 1,4 на 100 л.с. с 6МКП и с 6АКП, также есть со 123-сильным двигателем 1,6 л.
В продажу также поступят спецверсии с пакетом Comfort. Такие авто укомплектованы климат-контролем, USB-разъемом для задних пассажиров, двумя дополнительными аудиодинамиками, передними датчиками парковки, датчиком света, светодиодными ДХО, передними противотуманками и светодиодными фарами со статичной подсветкой поворотов. При этом круиз-контроль отсутствует. Купить новинку в подобном исполнении можно только с более мощной силовой установкой.
Фото: RG.RU.
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Hyundai выпустила юбилейную спецсерию Solaris с новыми опциями
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