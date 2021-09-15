Hyundai рассекретил новый кроссовер Casper

Разработчики называют новый автомобиль кроссовером из-за черного обвеса на кузове и рейлингов на крыше. Но на деле это аналог известного в России хетчбэка Kia Picanto. По длине и ширине транспортные средства совпадают, колесная база в 2400 миллиметров у них тоже одинаковая, хотя Casper выше на 90 миллиметров.Судя по первым официальным изображениям, салон нового кроссовера будет вмещать четырех пассажиров. Транспортное средство получит двухспицевое рулевое колесо, небольшой дисплей мультимедийной системы, возвышающийся над центральными дефлекторами обдува, а также цифровую панель приборов.В базовой комплектации транспортное средство оснащается цветным ЖК-дисплеем на 4,2 дюйма, аудиосистемой с двумя динамиками и усеченным двухспицевым мультирулем с регулировкой наклона. Восьмидюймовый сенсорный дисплей положен самому дорогому исполнению. Ниже располагается блок управления климатической установкой и селектор коробки передач. Его зона отмечена цветовым акцентом, который повторяет оттенок кузова.Интерьер Hyundai Casper может похвастаться высокой степенью использования внутреннего пространства за счет полного складывания спинок кресел, причем даже водительского.В список стандартного оснащения транспортного средства входят светодиодные дневные ходовые огни, семь подушек безопасности, 15-дюймовые стальные колесные диски, кондиционер и наружные зеркала с подогревом. В числе ассистентов есть система предотвращения лобового столкновения и выезда из полосы движения, автоматический дальний свет, а также система мониторинга давления в шинах.Топ-версия комплектуется легкосплавными колесами размерностью 17 дюймов, дисковыми тормозами, кожаным рулем с подогревом, диодной оптикой, кнопкой запуска двигателя, адаптивным круиз-контролем и кожаным салоном с вентиляцией передних сидений.Базовая версия Casper будет иметь литровый трехцилиндровый атмосферник мощностью 75 лошадиных сил, а модификации "актив" положен литровый турбомотор, развивающий скорость до 99 лошадиных сил. Кстати, мощную версию легко опознать по другой облицовке с круглыми отверстиями. Пару двигателям составит 4-диапазонный автомат, привод только передний.Фото: скриншот видео