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Hyundai начала поставлять грузовики на топливных элементах

Корейская Hyundai начала отгрузку первых в истории серийных тяжелых грузовиков на топливных элементах – XCIENT Fuel Cell. Первые 10 автомобилей направляются в Швейцарию, всего в эту страну будет поставлено 50 таких грузовиков.


В качестве стартовой площадки была выбрана Швейцария, поскольку там дорожный налог для коммерческого транспорта не распространяется на грузовики с нулевым уровнем вредных выбросов. Благодаря этому стоимость перевозки машинами на топливных элементах не очень сильно отличается от перевозки дизельными авто. Клиентам грузовики будут передаваться в лизинг. Ими станут торговые сети, производители продуктов питания, АЗС и т. д.

В дальнейшем эксплуатировать такие машины могут в Австрии, Германии, Нидерландах, Норвегии, США и других странах.

Система топливных элементов корейского грузовика состоит из двух блоков общей мощностью 190 кВт, на борт он берет около 32 кг водорода. Автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 476 л.с. (3400 Нм крутящего момента) и батареей на 73,2 кВт⋅ч.


При снаряженной массе почти в 10 тонн автомобиль может перевозить столько же груза (еще около 16 тонн он может взять при использовании прицепа).

На одной зарядке грузовик способен проехать около 400 километров. При этом в отличие от электрокаров на заправку ему требуется от 8 до 20 минут.

Сейчас в Hyundai работают над созданием грузовика с запасом хода в 1000 километров.

Фото: Hyundai


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