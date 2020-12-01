Американские подразделения Hyundai Motor Co и Kia Motors должны выплатить штраф в размере 210 млн долларов. Причиной данного решения стало недобросовестное проведение отзывной кампании, которая проходила из-за проблем с мотором, пишет RG.RU.
Согласно данным Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA), Hyundai и Kia предоставили регулирующим органам страны недостоверные сведения касательно хода отзывной кампаниям, проходившей в 2015 и 2017 году. Тогда автомобили отзывались, так как в них имелся производственный дефект двигателя, из-за которого происходил повышенный износ подшипников, а в последующем – отказ мотора.
В Hyundai с обвинениями согласились, как согласились и с условиями NHTSA, а вот в Kia, по информации агентства Reuters, обвинения отрицают, но не отказались от выплаты штрафа, посчитав, что лучше отдать средства, чем участвовать в затяжных судебных спорах с государством.
Отмечается, что Hyundai должна выплатить 140 миллионов долларов, Kia – 70 миллионов.
Фото: Hyundai
Опубликовано:
622
Hyundai и Kia оштрафовали на 210 млн долларов из-за недобросовестно проведенной отзывной кампании
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter