В Китае испытывают пробный участок умной дороги, который создан специально для работы с беспилотным транспортом, передает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
Разработкой экспериментального четырехкилометрового участка дороги в китайской провинции Цзянсу занимается Huawei. По дороге уже вовсю передвигаются беспилотные автобусы. Транспортные средства получают сведения о дорожной ситуации не только от бортовой системы, но и от датчиков, камер, радаров и иного оборудования. Оно встроено в дорогу, светофоры и уличные знаки. Система беспрерывно "общается" с беспилотником.
Проект умных дорог – программа, которую поддержали на национальном уровне в Китае. Правительство Поднебесной планирует с помощью подобной инфраструктуры повысить безопасность дорожного движения и сделать его эффективнее. Страна рассчитывает, что уже к 2025 году на рынке будет реализовываться до 50 процентов транспортных средств, в которых будет присутствовать некая степень автоматизации управления.
Фото: РИА Новости
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Huawei создает умную дорогу, которая умеет "разговаривать" с беспилотными машинами
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