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Huawei объявила о продаже бренда Honor из-за санкций США

Китайская компания Huawei продаст свой бренд Honor на фоне трудностей из-за санкций, которые ввели США, об этом говорится в заявлении компании на ее официальном сайте.

Фото носит иллюстративный характер.

– Потребительский бизнес Huawei в последнее время испытывает огромное давление. Это связано с постоянной недоступностью технических элементов, необходимых для нашего бизнеса мобильных телефонов, – говорится в заявлении.

Напомним, что ранее США объявили о расширении санкций против китайской компании Huawei. В черный список добавились еще 38 дочерних отделений корпорации. Бренд обвиняют в сотрудничестве с военными и разведкой Китая, а также возможной слежке за клиентами. В свою очередь, Huawei называет претензии США политически мотивированными и заявляет, что Вашингтон нарушает принципы рыночной конкуренции. 

Сообщается, что покупателем выступила компания Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., которая была основана Shenzhen Smart City Technology Development Group и более 30 агентами и дилерами продукции бренда Honor. В заявлении не указана сумма сделки, однако по информации инсайдеров она составит 100 миллиардов юаней (более 15 миллиардов долларов). По предварительным условиям, после завершения продажи Huawei не будет владеть акциями и не будет участвовать в управлении бизнесом или в принятии решений в новой компании Honor.

Официальные представители бренда надеются, что данная сделка поможет сотрудникам и поставщикам компании «пережить трудное время». 

Напомним, что Huawei является одним из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования. В частности, компания одна из лидеров на российском рынке пользовательских мобильных устройств. 

Компания находится в списке санкций США еще с весны прошлого года. Они перекрывает Huawei путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор Штаты уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.

Фото: pixabay.com
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