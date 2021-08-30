Honor готовит к выпуску смартфон с гигантским экраном

Китайская компания Honor в скором времени выпустит смартфон с дисплеем диагональю 7,2 дюйма. Это следует из информации Weibo, передает РИА Новости.
Субфлагман Honor X20 Max будет вершиной линейки X20. Диагональ дисплея станет больше даже прошлогоднего X10 Max. Новый гаджет будет использовать RGBW-дисплей, частота обновления картинки составит 120 Гц.
В устройство установят 6-нанометровый процессор Dimensity 1100 с поддержкой 5G. Для смартфона предусмотрен аккумулятор емкостью 6000 мАч.
В настоящее время точной даты премьеры Honor X20 Max нет, однако сообщается, что гаджет может быть представлен в скором времени.
Фото: РИА Новости