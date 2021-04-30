Японский автоконцерн Honda в период с 1 по 15 мая не будет производить мотоциклы в Индии. На это время четыре завода по выпуску транспорта будут закрыты. Причиной такого решения стала сложная ситуация с коронавирусом в стране, сообщает ТАСС.
Согласно информации Nikkei, Honda планирует продолжить производство автомобилей на территории Индии.
Ранее работу трех своих предприятий в стране в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации приостановил японский автоконцерн Suzuki.
Фото: pixabay.com
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Honda временно прекратит выпуск мотоциклов в Индии
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