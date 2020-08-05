Honda сбила ребенка в Минске

ДТП произошло во дворе дома на переулке Корженевского, 30, рассказали в ГАИ Минска.

Автомобиль Honda сбил ребенка во дворе дома на переулке Корженевского, 30.

- Мужчина, управляя автомобилем «Honda Civic» двигался задним ходом во дворе дома и совершил наезд на ребенка 2018 г.р., который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля, - рассказали в ГАИ Минска.

В итоге ребенок не пострадал, однако для полной уверенности его отвезли в больницу для обследования. По факту аварии проводится проверка.