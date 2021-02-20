Хоккеисты московского "Динамо" обыграли "Йокерит"в матче чемпионата КХЛ

Хоккеисты московского "Динамо" обыграли "Йокерит" из Хельскинки в матче чемпионата КХЛ. Возглавляемая экс-наставником сборной Беларуси Владимиром Крикуновым команда добилась успеха в овертайме со счетом 5:4 (1:0, 0:3, 3:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Москвичи долгое время уступали хозяевам льда, которые контролировали ситуацию практически до самого конца матча. Но за 27-м секунд до финальной сирены они добились права сыграть в овертайме. За команду Владимира Крикунова в основное время забрасывали Владимир Брюквин, Магнус Пяярви Свенссон, Дмитрий Яшкин и Андрей Сергеев. У "джокеров" отличились забросивший дважды Давид Скленичка, Ииро Пакаринен и Брайан О'Нилл. В овертайме ворота "Йокерита" поразил форвард "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий.

Отметим, что Дмитрий Яшкин став автором 36-й шайбы в сезоне побил рекорд КХЛ по голам среди чешских хоккеистов. Прежний рубеж был 35 шайб. Его установили в сезоне 2008/2009 Ян Марек из магнитогорского "Металлурга" и Павел Брендль из нижегородского "Торпедо".

Прогнозируемо не смог справиться с уфимским "Салаватом Юлаевым" китайский "Куньлунь Ред Стар". Команда из столицы Башкортостана продлила победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до семи матчей – 5:4 (3:0, 1:2, 1:2). За "Салават" дубль оформил Александр Кадейкин. Также забрасывали Сакари Маннинен, Данил Башкиров и Павел Коледов. У проигравших голы на счету Шона Коллинза, Спенсера Фу и Джейсона Фрэма, также ставшего автором двух точных бросков.

В Хабаровске выясняли отношения потерявшие шансы на попадание в плей-офф местный "Амур" и нижнекамский"Нефтехимик". "Тигры" в итоге оказались сильнее – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Шайбы у победителей забросили Кирилл Рассказов, Владимир Бутузов и Дмитрий Архипов . Отметим игру голкипера "Амура" Евгения Аликина, отразившего 24 броска и оформившего первый шатаут.

По материалам БЕЛТА