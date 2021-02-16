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Хоккеисты "Юности" обыграли "Металлург-Жлобин" в матче чемпионата Беларуси

Хоккеисты "Юности" обыграли "Металлург-Жлобин" в матче чемпионата Беларуси со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Металлург" хорошо смотрелся на фоне лидеров чемпионата, не позволяя минчанам открыть счет до 14-й минуты встречи, когда Максим Парфеевец заставил капитулировать Дмитрия Мильчакова броском с острого угла. Ближе к концовке стартового отрезка матча жлобинская дружина перехватила инициативу. В одном из эпизодов минчане лишились своего капитана Андрея Антонова, который не совсем корректно сыграл против нападающего "стальных волков" Захара Полищука. Правда, из пятиминутки в большинстве хозяева льда извлечь пользу не смогли. Был близок к успеху Дмитрий Заламай, но после его броска шайба угодила в каркас ворот.

Второй период также прошел с преимуществом "Металлурга", но успех на 38-й минуте праздновали хоккеисты "Юности", чувствующие себя при игре на контратаках как рыба в воде. Отличился Кирилл Тютяев.

В начале третьего периода минчане забили еще раз. Валентин Демченко отпасовал на Максима Рассейкина, и он не промахнулся. Отметим, что "Юность" в данном эпизоде играла в меньшинстве.

В остальных матчах игрового дня "Неман" из Гродно обыграл "Динамо-Молодечно" - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0), солигорский "Шахтер" заставил капитулировать "Могилев" - 5:2 (1:1, 3:0, 1:1), а оршанский "Локомотив" впервые в сезоне взял верх над "Гомелем" - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).


По материалам БЕЛТА

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