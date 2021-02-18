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Хоккеисты челябинского "Трактора" обыграли ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Хоккеисты челябинского "Трактора" обыграли ЦСКА в матче чемпионата КХЛ. Лидеры Западной конференции уступили со счетом 1:2 (0:1, 0:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Отметим, что матч в Москве челябинцы выиграли благодаря заброшенной шайбе защитника сборной Беларуси Ника Бэйлена, который отличился на 44-й минуте встречи. Также у "медведей" отличился Вячеслав Основин. Он открыл счет на третьей минуте матча. Что касается армейцев Москвы, то в их рядах шайбу записал на себя Максим Шалунов. Случилось это чуть менее чем за семь минут до финальной сирены.

В Санкт-Петербурге местный СКА не смог заставить капитулировать московское "Динамо". В команде экс-наставника сборной Беларуси Владимира Крикунова погоду сделали легионеры. Дублем отметился Юусо Хиетанен. Еще одна шайба на счету Оскара Линдберга. Что касается армейцев с берегов Невы, то у них результативный бросок совершил Мальте Стремвалль. Таким образом, команда Валерия Брагина лишилась шансов на то чтобы возглавить Западную конференцию чемпионата КХЛ, потеснив с лидерской позиции ЦСКА.

Череповецкая "Северсталь" обыграла дома китайский "Куньлунь Ред Стар" - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1), московский "Спартак" на выезде обыграл нижегородское "Торпедо" – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0), прервав трехматчевую серию побед клуба Александра Белевича в регулярном чемпионате КХЛ.

Рижское "Динамо" проиграло десятый матч подряд. На сей раз оказавшись слабее ярославского "Локомотива", с которым работает белорусский специалист Андрей Скабелка. У "железнодорожников", победивших со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) одну из шайб забросил уроженец Минска Даниил Мисюль.

В "Зеленом дерби" уфимский "Салават Юлаев" обыграл дома казанский "Ак Барс" - 3:2 (0:0, 1:1, 2:1), продлив победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до шести встреч. Казахстанский "Барыс" дома обыграл екатеринбургский "Автомобилист" - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1), Омский "Авангард" на выезде одержал победу над новосибирской "Сибирью" - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0), а нижнекамский "Нефтехимик" в овертайме обыграл хабаровский "Амур" - 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).


По материалам БЕЛТА

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