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  2. HBO снимет сериал по мотивам культового ужастика "Восставший из ада"

HBO снимет сериал по мотивам культового ужастика "Восставший из ада"

Сериал не будет ремейком, а станет продолжением франшизы и расширит ее вселенную, сообщает deadline.

Телеканал HBO снимет сериал по мотивам культового хоррора "Восставший из ада" 1987 года.

Картина станет продолжением франшизы и расширит ее вселенную, созданную писателем Клайвом Баркером. Известно, что первые эпизоды снимет Дэвид Гордон Грин, режиссер "Хэллоуина" 2018 года. Сценарием занимаются Марк Верхайден ("Сорвиголова") и Майкл Доэрти ("Годзилла: Король монстров").

"Восставший из ада" — культовый британский фильм ужасов, рассказывающий о загадочной шкатулке, которая на самом деле была вратами в ад. Из нее в наш мир приходил монстр Пинхед вместе с армией демонов, охотившихся за человеческими душами.

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