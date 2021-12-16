HBO Max представила постер спецвыпуска Гарри Поттера

Фото: hbomax.com
На нем самые знаменитые герои франшизы позируют в новогодних декорациях главного зала волшебной школы Хогвартс.
В специальной серии, посвященной 20-летней годовщине выхода первой части Гарри Поттера, появятся все причастные к фильму люди, кроме автора книги о волшебниках Джоан Роулинг.
Актеры встретятся в родных декорациях и расскажут увлекательную историю создания франшизы.
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