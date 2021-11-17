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HBO MAX анонсировал спецвыпуск «Гарри Поттера»

Стало известно, когда выйдет юбилейный специальный выпуск «Гарри Поттер», посвященный 20-летию первой части кинокартины. Об этом сообщает издание Super.ru

Кадр из фильма

Концерн Warner Bros. выпустит фильм о фильме «20-летие «Гарри Поттера». Возвращение в Хогвартс» 1 января 2022 года. В нем история будет рассказана через новые подробные интервью и беседы с актерами.

Отмечается, что съемки спецвыпуска проходили в декорациях Хогвартса. В фильме приняли участие Гарри, Рон, Гермиона, Хагрид, Драко, Волан-де-Морт и другие известные персонажи.
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