"Hand-made" елки, или 5 способов сделать символ Нового года своими руками

Нет лучшего способа создать себе новогоднее настроение, чем поставить и украсить зеленую красавицу дома. Но не у каждого есть возможность это сделать. Не беда – можно запросто смастерить символ Нового года своими руками. Альтернативную елочку можно подарить и друзьям – как известно, подарок, сделанный своими руками, порадует его адресата намного больше, чем купленный в магазине.
Фото: larastock.com
Елочки хендмейд могут быть разными – из нитей, бумаги, ткани. Но в основе каждой должна быть прочная фигура треугольника или конуса.
Самый простой вариант – елка из цветной бумаги. Чтобы сделать пушистую бумажную елочку, понадобится плотная цветная бумага (зеленая), ножницы, клей-карандаш и украшения (бусинки, блестки, стразы). Дерево получится путем складывания частей бумаги гармошкой и скрепления полученных ярусов между собой.
Легко можно сделать и не совсем привычную елку – белую. Чтобы найти главный компонент для этой поделки, нужно заглянуть в свою косметичку – понадобятся ватные диски. Помимо этого, нужно вооружиться бумагой (лист формата А3), степлером, клеем-пистолетом и бусинками. Секрет в том, что ватный диск нужно будет складывать особым образом – на четвертинки – и скреплять их степлером. Должны получится небольшие конвертики, из которых и будет состоять новогоднее дерево.
Елочка из ниток потребует немного больше времени и сил, но результат будет потрясающий. Чтобы его добиться, нужно подготовить одноразовый стаканчик, скотч, толстые нитки, клей ПВА и тонкий картон (можно даже использовать обложку от ненужной общей тетради). Из картона получится конус, на который и будут прикрепляться нитки. А еще эту елочку можно подсветить гирляндой изнутри – тогда поделка приобретет совсем другой вид.
Материал для следующей композиции, пожалуй, самый неожиданный. Это яичные лотки. Понадобятся ножницы, упаковки от яиц (будет достаточно двух), длинные шпажки, канцелярский нож, клей-пистолет, толстые нити и картон, баллончик с краской. Из частей яичных упаковок и получатся еловые веточки.
Отличным украшением вашего дома может стать и елочка-домик из фольги. Для того чтобы ее смастерить, нужна пластмассовая бутылка 0,5 л, черный фломастер или гелиевая ручка, тесто, ножницы, клей-пистолет и фольга, кисть, краски и стакан воды.
В случае, если вы совсем обленились, а праздник в доме создать хочется, можно взять гирлянду и развесить ее на стене в форме елочки.
Фото: j.etagi.com
И все же самая главная составляющая удачных поделок –фантазия. Включайте ее на полную мощность, импровизируйте, творите и радуйте себя и близких оригинальными новогодними атрибутами!
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"Hand-made" елки, или 5 способов сделать символ Нового года своими руками
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