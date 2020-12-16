"Hand-made" елки, или 5 способов сделать символ Нового года своими руками

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larastock.com

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j.etagi.com

Елочки хендмейд могут быть разными – из нитей, бумаги, ткани. Но в основе каждой должна быть прочная фигура треугольника или конуса.Самый простой вариант – елка из цветной бумаги. Чтобы сделать пушистую бумажную елочку,. Дерево получится путем складывания частей бумаги гармошкой и скрепления полученных ярусов между собой.Легко можно сделать и не совсем привычную елку – белую. Чтобы найти главный компонент для этой поделки, нужно заглянуть в свою косметичку – понадобятся ватные диски. Помимо этого, нужно вооружитьсяСекрет в том, что ватный диск нужно будет складывать особым образом – на четвертинки – и скреплять их степлером. Должны получится небольшие конвертики, из которых и будет состоять новогоднее дерево.Елочка из ниток потребует немного больше времени и сил, но результат будет потрясающий. Чтобы его добиться, нужно подготовить(можно даже использовать обложку от ненужной общей тетради). Из картона получится конус, на который и будут прикрепляться нитки. А еще эту елочку можно подсветить гирляндой изнутри – тогда поделка приобретет совсем другой вид.Материал для следующей композиции, пожалуй, самый неожиданный. Это яичные лотки. Понадобятся. Из частей яичных упаковок и получатся еловые веточки.Отличным украшением вашего дома может стать и елочка-домик из фольги. Для того чтобы ее смастерить, нужнаВ случае, если вы совсем обленились, а праздник в доме создать хочется, можно взять гирлянду и развесить ее на стене в форме елочки.И все же самая главная составляющая удачных поделок –фантазия. Включайте ее на полную мощность, импровизируйте, творите и радуйте себя и близких оригинальными новогодними атрибутами!