Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. "Hand-made" елки, или 5 способов сделать символ Нового года своими руками

"Hand-made" елки, или 5 способов сделать символ Нового года своими руками

Нет лучшего способа создать себе новогоднее настроение, чем поставить и украсить зеленую красавицу дома. Но не у каждого есть возможность  это сделать. Не беда – можно запросто смастерить символ Нового года своими руками. Альтернативную елочку можно подарить и друзьям – как известно, подарок, сделанный своими руками, порадует его адресата намного больше, чем купленный в магазине. 

Фото: larastock.com

Елочки хендмейд могут быть разными – из нитей, бумаги, ткани. Но в основе каждой должна быть  прочная фигура треугольника или конуса. 

Самый простой вариант – елка из цветной бумаги. Чтобы сделать пушистую бумажную елочку, понадобится плотная цветная бумага (зеленая), ножницы, клей-карандаш и украшения (бусинки, блестки, стразы). Дерево получится путем складывания частей бумаги гармошкой и скрепления полученных ярусов между собой. 

Подписаться

Легко можно сделать и не совсем привычную елку – белую. Чтобы найти главный компонент для этой поделки, нужно заглянуть в свою косметичку – понадобятся ватные диски. Помимо этого, нужно вооружиться бумагой (лист формата А3), степлером, клеем-пистолетом и бусинками. Секрет в том, что ватный диск нужно будет складывать особым образом – на четвертинки –  и скреплять их степлером. Должны получится небольшие конвертики, из которых и будет состоять новогоднее дерево. 

Подписаться

Елочка из ниток потребует немного больше времени и сил, но результат будет потрясающий. Чтобы его добиться, нужно подготовить одноразовый стаканчик, скотч, толстые нитки, клей ПВА и тонкий картон (можно даже использовать обложку от ненужной общей тетради). Из картона получится конус, на который и будут прикрепляться нитки. А еще эту елочку можно подсветить гирляндой изнутри – тогда поделка приобретет совсем другой вид. 

Подписаться

Материал для следующей композиции, пожалуй, самый неожиданный. Это яичные лотки. Понадобятся ножницы, упаковки от яиц (будет достаточно двух), длинные шпажки, канцелярский нож, клей-пистолет, толстые нити и картон, баллончик с краской. Из частей яичных упаковок и получатся еловые веточки. 

Подписаться

Отличным украшением вашего дома может стать и елочка-домик из фольги. Для того чтобы ее смастерить, нужна пластмассовая бутылка 0,5 л, черный фломастер или гелиевая ручка, тесто, ножницы, клей-пистолет и фольга, кисть, краски и стакан воды. 

Подписаться

В случае, если вы совсем обленились, а праздник в доме создать хочется, можно взять гирлянду и развесить ее на стене в форме елочки.

Фото: j.etagi.com

И все же самая главная составляющая удачных поделок –фантазия. Включайте ее на полную мощность, импровизируйте, творите и радуйте себя и близких оригинальными новогодними атрибутами!
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Савиных: белорусская оппозиция неинтересна Западу, ее просто использовали в ситуативной комбинации
Коласовский театр готовит премьеру "Золушки"
"Политические" заключенные нужны оппозиции лишь как товар в переговорах с Западом - политолог
Специалист рассказала, как восстановить ногти после гель-лака
Житель Речицкого района взял для мошенниц в кредит телефоны и гарнитуру на Br9200
«Нам есть что сказать». В Ереване проходит очередная акция протеста с требованием отставки Пашиняна
Их убили полицаи: мемориал жертвам Городейского гетто
Воскресенский: за готовность к диалогу с властью люди подвергаются профессиональной травле
Паньшин: Президент совершенно прав в отношении профсоюзов на частных предприятиях
Посол Казахстана: форумы регионов – наиболее эффективная площадка для коммуникации бизнеса
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пол или гендер – какая в Европе разница?
Фотовыставка, приуроченная к Году малой родины, проходит в Палате представителей
"Hand-made" елки, или 5 способов сделать символ Нового года своими руками
Снопков: принятые в ходе Белорусско-Китайского межправительственного комитета решения носят глубокий стратегический характер
Аскар Бейсенбаев: Казахстан признателен за активную позицию Президента Беларуси в продвижении целей евразийской интеграции
МВД: неработающие граждане несут потенциальную угрозу общественной безопасности
В Гомеле задержан тренер с психотропом
Замруководителя ММЗ: деструктивные призывы к забастовкам – идея, ведущая в тупик
Минтруда: уровень безработицы в Беларуси – один из самых низких
В Гомеле осуждена семья черных риелторов
Урожай зерна в Беларуси в этом году составил не менее 10,3 млн т
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Очень мелко буржуазная пертурбация
Житель Могилева скрывался в сети под женским ником, чтобы совращать детей
Беларусь и Россия обсудили сотрудничество в газовой сфере в 2021 году
С начала года в службу занятости Минска за помощью в трудоустройстве обратилось около 11 тысяч граждан
Дзермант: социальность белорусского государства – это бренд
Госавтоинспекция Гомельщины усиливает работу по профилактике ДТП с участием пешеходов
Названо блюдо, которое облегчает похмелье
Несмотря на отмену визита экспертов ENSREG, белорусская сторона нацелена на дальнейшее взаимодействие
В Беларуси розничный товарооборот в январе – ноябре увеличился на 2%
В Telegram произошел второй сбой за день
Промышленное производство в Беларуси в январе – ноябре снизилось на 0,7%
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Потрясатели Вселенной
Луцкий: при принятии решений на уровне министерства важна обратная связь с молодежью
Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе – ноябре сократились на 7,1%
ВВП Беларуси в январе – ноябре снизился на 0,9 процента
Полезно и вкусно. Рецепт приготовления ароматного какао
Дефицита трудовых ресурсов в Беларуси нет
На границе с Украиной открыли уникальную погранзаставу
Стилист назвала 7 ярких уличных трендов зимы 2020–2021 гг.
Федерация профсоюзов предлагает дополнительные меры для сохранения стабильных цен на важнейшие товары
С какими вопросами обращаются жители Пуховичского района в общественную приемную
В Брестской области составили рейтинг мест, где дети чаще всего получают травмы
мнение
Вадим ГИГИН
Свободы без безопасности не бывает
КГК и Генпрокуратура проанализировали проблему падежа скота в сельхозорганизациях
Ежегодный фестиваль японского кино впервые пройдет в онлайн-формате – и на этот раз под названием Japan Fest
В Климовичах сотрудник милиции спас человека из задымленного дома
Авторы
СКАНИРУЙТЕ