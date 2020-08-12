ГВПК обратился к трудовым коллективам, входящим в систему Госкомвоенпрома

Наша жизнь сопровождается потрясениями, волной захлестывающими практически все страны мира.Президентская кампания завершилась. Народ сделал свой выбор. Выбор в пользу нашей родной Беларуси – мирной и стабильной страны. Однако есть силы, которые хотят взорвать нас изнутри.Мы не забываем, что Беларусь – единственная страна на постсоветском пространстве, где мир и стабильность были обеспечены в первую очередь мудростью и исторической памятью народа.Наш народ переживает непростой период своей истории! Сложная обстановка, сложившаяся в настоящее время, ставит нас перед непростым выбором – осознанно идти вперед, приумножая славные традиции Госкомвоенпрома, наращивая оборонный потенциал Отечества, или на эмоциях, на чужих мнениях, не научившись на чужих ошибках, ввергнуть страну в хаос, разделившись на своих и чужих!Сегодня, находясь перед выбором, нам обязательно надо вспомнить о том, что объединяет нас всех – рабочих и служащих, техников, инженеров и конструкторов, администраторов и руководителей различных уровней – любовь к Беларуси! И очень важно не забыть, что за этими словами – счастье и здоровье наших родителей, жен и мужей, братьев и сестер, сыновей и дочерей, мир, спокойствие и достаток в наших домах.Нам, предкам тех, кто завоевал Великую Победу в самой кровопролитной войне в истории человечества, нельзя забывать, что и перед нами, даже в меру профессиональной принадлежности, и перед нашими предками в годы военного лихолетья была и остается одна цель – мир! И достигнута она была одним средством – трудом, наполнявшим жизнь смыслом, будь то на фронте, в конструкторском бюро или в заводском цеху.В наших общих интересах сделать так, чтобы жизнь вернулась в привычное размеренное русло. Ведь мы все хотим спокойно жить, трудиться, растить детей и внуков в мирной и безопасной стране. Но для этого мы должны быть вместе.Нас много. Мы разные. Но мы должны быть едины, потому что Беларусь у нас одна!Мира, согласия и счастья вам и вашим родным!