Заместитель командира по идеологической работе смешанного артиллерийского дивизиона 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, гвардии майор Дмитрий Белецкий рассказал о своем взгляде на события, происходящие в Беларуси:
– Чем ближе выборы, тем сильнее заметно, что предпринимаются попытки «раскачать» ситуацию в Беларуси. В ряде СМИ публикуются статьи, нагнетающие обстановку в стране. Очевидно, отдельные люди хотят нарушить мир и спокойствие на нашей земле. Они призывают выходить на улицу, организовывают различные акции... Государство же принимает законные меры для наведения порядка в стране. У нас создана и эффективно работает система национальной безопасности. Ее основу составляют Вооруженные Силы. На данный момент наша задача – защитить Отечество и поддерживать стабильность и согласие в обществе. Если проводить параллели с другими странами, то мы видим, что во Франции, США достаточно жестко пресекают попытки дестабилизировать обстановку. К счастью, у нас в таких мерах пока нет необходимости.
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Гвардии майор Дмитрий Белецкий: отдельные люди хотят нарушить мир и спокойствие на нашей земле
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