Лариса Гузеева с 1 сентября будет вести шоу «Дом-2», пишет «Комсомольская правда».
Фото: tass.ru
Телеведущая будет работать в тандеме с Владом Кадони, Ксенией Бородиной, Ольгой Бузовой и Андреем Черкасовым. Гезеева, которая свыше десяти лет ведет передачу «Давай поженимся!», теперь станет ведущей шоу «Бородина против Бузовой». Принять участие в проекте 60-летняя Гузеева согласилась за большое гонорар.
Ранее актриса назвала фильм «Соперницы», в которой исполнила главную роль, «худшим фильмом всех времен».
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Гузеева станет ведущей «Дома-2»
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