Гузеева станет ведущей «Дома-2»

Фото: tass.ru

Телеведущая будет работать в тандеме с Владом Кадони, Ксенией Бородиной, Ольгой Бузовой и Андреем Черкасовым. Гезеева, которая свыше десяти лет ведет передачу «Давай поженимся!», теперь станет ведущей шоу «Бородина против Бузовой». Принять участие в проекте 60-летняя Гузеева согласилась за большое гонорар.Ранее актриса назвала фильм «Соперницы», в которой исполнила главную роль, «худшим фильмом всех времен».