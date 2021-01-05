Согласно информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, подразделения регистрации ГАИ работают в штатном режиме, передает БЕЛТА.
– В связи с поступающими вопросами от автомобилистов и представителей СМИ сообщаем, что подразделения регистрации ГАИ работают в штатном режиме. Сверка происходит согласно установленному графику с учетом темного времени суток. Ажиотаж связан с большим количеством выходных дней, – сообщили в ГУВД.
В ведомстве отметили, что 8 и 9 января подразделения регистрации ГАИ будут работать по обычному графику.
Фото: БЕЛТА
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ГУВД: подразделения регистрации ГАИ Минска работают в штатном режиме
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