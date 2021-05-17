ГУВД Мингорисполкома: проблема смертности наркозависимых минчан остается актуальной

В ходе круглого стола «Отравление гражданами вследствие потребления наркотических средств и психотропных веществ» с участием Александра Сазонова, начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома, и Александра Алишевича, главного врача Городского клинического наркологического диспансера, журналистам рассказали о статистике и причинах смертности граждан от употребления наркотиков и психотропов.
Фото предоставлено пресс-службой ГУВД Мингорисполкома
- Только за четыре месяца текущего года в Минске умерло 22 человека, из которых 19 мужчин и 3 женщины. «Метадоновые» наркоманы в печальной статистике заняли первое место. От употребления метадона скончался 21 человек. В одном случае причиной смерти стало отравление Альфа ПВП. В апреле зарегистрировано 11 учетных передозировок метадоном. Средний возраст погибших — около 35 лет. Зависимые граждане в основном приобретали наркотические вещества в сети Интернет, - отметил Александр Сазонов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня, по словам Александра Алишевича, главного врача Городского клинического наркологического диспансера, на учете наркозависимых состоит более 5 тысяч минчан. Как правило, первыми бьют тревогу и обращаются в медицинские учреждения родственники и близкие люди наркоманов.
- Для лиц, зависимых от наркотиков и психотропов, эта проблема не кажется существенной. Многие и вовсе стыдятся признавать то, что серьезно больны. Если во второй половине прошлого года наблюдался спад смертельных отравлений от наркотических средств, то в начале этого года наблюдался их всплеск. Обращаю внимание на то, что наркотическое средство метадон является чистым ядом для организма человека и, как правило, имеет в своем составе примеси веществ, которые в совокупности даже при незначительной дозе потребления приводят к смерти, - предупредил врач-нарколог.
Для профилактики потребления наркотической зависимости в столице реализуется ряд мероприятий. Еще в феврале прошлого года был утвержден план мероприятий по снижению негативных последствий немедицинского потребления наркотиков. Работает сетевой ресурс «Помогут.Бай». Активно противодействуют распространению смертельного «зелья» правоохранительные органы и общественные объединения. С 2015 года действует реабилитационный центр «Феникс», помогающий наркозависимым людям вернуться к нормальному образу жизни и социализации.
Опубликовано:
526
ГУВД Мингорисполкома: проблема смертности наркозависимых минчан остается актуальной
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter