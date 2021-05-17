ГУВД Мингорисполкома: проблема смертности наркозависимых минчан остается актуальной

Фото предоставлено пресс-службой ГУВД Мингорисполкома

, - отметилСегодня, по словам Александра Алишевича, главного врача Городского клинического наркологического диспансера, на учете наркозависимых состоит более 5 тысяч минчан. Как правило, первыми бьют тревогу и обращаются в медицинские учреждения родственники и близкие люди наркоманов., - предупредил врач-нарколог.Для профилактики потребления наркотической зависимости в столице реализуется ряд мероприятий. Еще в феврале прошлого года был утвержден план мероприятий по снижению негативных последствий немедицинского потребления наркотиков. Работает сетевой ресурс «Помогут.Бай». Активно противодействуют распространению смертельного «зелья» правоохранительные органы и общественные объединения. С 2015 года действует реабилитационный центр «Феникс», помогающий наркозависимым людям вернуться к нормальному образу жизни и социализации.