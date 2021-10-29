Гутерриш: недоверие между ведущими мировыми державами достигло опасного уровня

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, – сказал он.Кроме того, Антониу Гутерриш добавил, что призывает страны «Группы двадцати» преодолевать недоверие на трех главных фронтах: справедливое распределение вакцины от COVID-19 между странами мира, борьба с изменениями климата и учитывающее интересы всех стран, особенно развивающихся, распределение глобальных ресурсов.Встреча лидеров стран «Группы двадцати» пройдет 30–31 октября в Риме.