Гутерриш: недоверие между ведущими мировыми державами достигло опасного уровня

Недоверие между ведущими мировыми державами, в том числе между участниками G20, достигло опасного уровня, заявил Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на пресс-конференции в преддверии саммита «Группы двадцати», пишет ТАСС.
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«Мы видим опасный уровень недоверия между крупными мировыми державами, между развитыми и развивающимися странами. Поэтому самая главная цель саммита G20 должна заключаться в том, чтобы восстановить доверие. Сделать это можно за счет искоренения источника недоверия, который находится в несправедливости, неравенстве и геополитических противоречиях», – сказал он.
Кроме того, Антониу Гутерриш добавил, что призывает страны «Группы двадцати» преодолевать недоверие на трех главных фронтах: справедливое распределение вакцины от COVID-19 между странами мира, борьба с изменениями климата и учитывающее интересы всех стран, особенно развивающихся, распределение глобальных ресурсов.
Встреча лидеров стран «Группы двадцати» пройдет 30–31 октября в Риме.